СК возбудил дело по факту инцидента в Кудрово, где пьяный отец изрезал малолетнего сына

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром в доме на Столичной улице. Мужчина похитил ребенка по дороге в школу, завел к себе домой и начал звонить супруге, угрожая убить мальчика. После этого он три раза воткнул нож в шею сына. Сейчас школьник находится в больнице.