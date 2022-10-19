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СК возбудил дело по факту инцидента в Кудрово, где пьяный отец изрезал малолетнего сына

Происшествия
СК возбудил дело по факту инцидента в Кудрово, где пьяный отец изрезал малолетнего сына

Житель Кудрово, который ранил ножом девятилетнего сына, стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют покушение на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ), передает пресс-служба СК Ленобласти.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром в доме на Столичной улице. Мужчина похитил ребенка по дороге в школу, завел к себе домой и начал звонить супруге, угрожая убить мальчика. После этого он три раза воткнул нож в шею сына. Сейчас школьник находится в больнице.

Установлено, что около двух месяцев назад мужчина серьезно поссорился со своей супругой. Итогом конфликта стало то, что женщина собрала вещи и переехала с детьми к матери. Предварительно, именно это и стало причиной поступка фигуранта.
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