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Во Владимирской области модернизировали семь пешеходных переходов

Общество
Во Владимирской области модернизировали семь пешеходных переходов

В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» рассказали о завершении работ по обустройству пешеходных переходов.

По данным компании, семь пешеходных переходов на федеральных трассах М-7 и Р-132 стали более безопасными и комфортными для местных жителей. Так, на переходах через М-7, расположенных в Алексеевке, Павловском, Коурково и у поворота на Кику установлены новые импульсные двухсекционные светофоры типа Т7, сообщает vlad.aif.ru.

Еще там появились дорожные знаки с внутренней светодиодной подсветкой, а также щитки вертикальной дорожной разметки на опорах. Подобным образом преобразился переход через Р-132 в микрорайоне Юрьевец, а еще установлен светофор с кнопкой переключения режима.
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