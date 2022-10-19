Во Владимирской области модернизировали семь пешеходных переходов

По данным компании, семь пешеходных переходов на федеральных трассах М-7 и Р-132 стали более безопасными и комфортными для местных жителей. Так, на переходах через М-7, расположенных в Алексеевке, Павловском, Коурково и у поворота на Кику установлены новые импульсные двухсекционные светофоры типа Т7, сообщает vlad.aif.ru.