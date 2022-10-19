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Два человека получили ранения при обстреле белгородского Шебекино со стороны ВСУ

Происшествия
Два человека получили ранения при обстреле белгородского Шебекино со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию города Шебекино в Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчина получил ранение в области грудной клетки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Еще одну пострадавшую госпитализировали в районную ЦРБ.

Отмечается, что все снаряды украинских военных попали по гражданским объектам, среди них ФОК и торговый центр. Кроме того, повреждения получили два автомобиля, находящиеся на парковке.
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