Два человека получили ранения при обстреле белгородского Шебекино со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию города Шебекино в Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, мужчина получил ранение в области грудной клетки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Еще одну пострадавшую госпитализировали в районную ЦРБ.
Отмечается, что все снаряды украинских военных попали по гражданским объектам, среди них ФОК и торговый центр. Кроме того, повреждения получили два автомобиля, находящиеся на парковке.