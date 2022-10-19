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Десять военнослужащих ВСУ в ЛНР уничтожены огнеметчиками Росгвардии

Армия
Десять военнослужащих ВСУ в ЛНР уничтожены огнеметчиками Росгвардии

В ЛНР за сутки ликвидировали две боевые машины и десять украинских военных, сообщила Росгвардия.

Военные Росгвардии истребили две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины и устранили десять украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил представитель пресс-службы Росгвардии «Ленте.ру».

Также сообщается, что учения по огневой подготовке проходят возле передовой. Военные спецслужбы во время занятий используют огнеметы «Шмель-2» и «Бородач».

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии уничтожили боеприпасы ВСУ в Херсонской области. В ходе проведения тщательной разведки местности Росгвардия обнаружила пять не детонировавших снаряда для реактивных систем «Град» и 40 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

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