Десять военнослужащих ВСУ в ЛНР уничтожены огнеметчиками Росгвардии

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии уничтожили боеприпасы ВСУ в Херсонской области. В ходе проведения тщательной разведки местности Росгвардия обнаружила пять не детонировавших снаряда для реактивных систем «Град» и 40 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

