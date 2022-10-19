Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белгородский губернатор рассказал о возмещении стоимости жилищной аренды жителям приграничья

Общество
Белгородский губернатор рассказал о возмещении стоимости жилищной аренды жителям приграничья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире «10 вопросов губернатору» ответил на вопрос эвакуированной жительницы села Нехотеевка, каким образом можно компенсировать денежные затраты, использованные на аренду жилья.

По словам главы региона, постановление о возмещении стоимости аренды жилья жителям эвакуированных н. п. Белгородской области уже утвердили, пишет ИА «Бел.Ру». Средства перечисляют при предъявлении арендного соглашения по средней стоимости жилья в городе или селе.

Так, если гражданин проживает в Орле, то стоимость арендной платы будут сравнивать с Белгородом, если в Орловской области, то специалисты рассмотрят среднюю цену аренды в конкретном поселении. Но обязательным условием получения помощи является наличие договора аренды, подчеркнул Гладков.
белгородский губернатор эвакуированные жители компенсация аренды жилья
Военкоры ФАН
Лучшие в аду