Белгородский губернатор рассказал о возмещении стоимости жилищной аренды жителям приграничья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире «10 вопросов губернатору» ответил на вопрос эвакуированной жительницы села Нехотеевка, каким образом можно компенсировать денежные затраты, использованные на аренду жилья.
По словам главы региона, постановление о возмещении стоимости аренды жилья жителям эвакуированных н. п. Белгородской области уже утвердили, пишет ИА «Бел.Ру». Средства перечисляют при предъявлении арендного соглашения по средней стоимости жилья в городе или селе.
Так, если гражданин проживает в Орле, то стоимость арендной платы будут сравнивать с Белгородом, если в Орловской области, то специалисты рассмотрят среднюю цену аренды в конкретном поселении. Но обязательным условием получения помощи является наличие договора аренды, подчеркнул Гладков.