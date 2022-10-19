Белгородский губернатор рассказал о возмещении стоимости жилищной аренды жителям приграничья

Так, если гражданин проживает в Орле, то стоимость арендной платы будут сравнивать с Белгородом, если в Орловской области, то специалисты рассмотрят среднюю цену аренды в конкретном поселении. Но обязательным условием получения помощи является наличие договора аренды, подчеркнул Гладков.