Власти Камеруна зафиксировали более ста случаев заражения холерой на севере страны

Яунде, 19 октября. Более 10 человек погибли от холеры на севере Камеруна. Об этом сообщило информационное агентство Regnum со ссылкой на местный источник.
Власти республики рассказали о вспышках, выявленных в трех департаментах северного региона страны, одна из которых находится в крупнейшем лагере для беженцев. Причиной возникновения опасного заболевания стали плохие санитарные условия.
Всего, по данным властей, холеру выявили у 113 пациентов. Глава субъекта Миджиява Бакари обратился к местным вождям с просьбой проводить профилактические беседы с населением о необходимости соблюдать нормы гигиены:
«Мэры, а также неформальные и религиозные лидеры, должны просвещать население, так как все, кто не соблюдает требования гигиены, столкнутся с проблемами».
Ранее наводнение в Нигерии спровоцировало массовую вспышку и распространение холеры в стране. Вода, вышедшая из берегов реки Нигер, стала основным разносчиком инфекций.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, только в штате Борно зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения. Около двухсот пациентов скончались.