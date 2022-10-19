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Жительницу Ижевска будут судить в Санкт-Петербурге за подделку документов

Общество
Жительницу Ижевска будут судить в Санкт-Петербурге за подделку документов

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летней жительницы Ижевска. Она путем подделки свидетельства о регистрации своей дочери, пыталась устроить ребенка в первый класс гимназии.

Женщина с помощью незаконных махинаций пыталась обеспечить своей дочери обучение в гимназии Санкт-Петербурга, сообщает сетевое издание «Петроград». Свидетельство о регистрации ребенка, предоставленное в учебное заведение, оказалось поддельным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Женщине вменяют часть 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
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