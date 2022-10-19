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Продюсер Сергей Лавров предрек забвение сбежавшей из России Лободе

Шоу-бизнес
Продюсер Сергей Лавров предрек забвение сбежавшей из России Лободе

Украинскую певицу Светлану Лободу ждет забвение после побега из России. Об этом заявил продюсер Сергей Лавров.

По мнению эксперта, исполнительница хита «Твои глаза» скоро сгинет из мира шоу-бизнеса. Концертов у артистки почти нет, остались лишь редкие корпоративы, где Лобода по старинке поет на русском, отметил Лавров.

«Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут. Думаю, что ее судьба — петь в ресторанах в Америке», — предрек продюсер.

Эксперт считает, что певице стоило помнить народную мудрость «Не плюй в колодец, пригодится еще воды напиться», пишет PROZVEZD. Въезд в Россию украинской артистке теперь запрещен, а на Западе она никому не нужна, подытожил Лавров.
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