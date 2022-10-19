Российская теннисистка Касаткина пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA-1000, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
Лидер женской сборной России по теннису Дарья Касаткина обыграла 69-ю ракетку мира Чжу Линь в матче второго круга турнира в Гвадалахаре с призовым фондом более 2 миллионов долларов. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2. За два сета 25-летняя россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и ни разу не подала навылет.
Соперница Касаткиной по следующей встрече определится позже. Стоит отметить, что российские теннисистки продолжат выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.