Российская теннисистка Касаткина пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре

Лидер женской сборной России по теннису Дарья Касаткина обыграла 69-ю ракетку мира Чжу Линь в матче второго круга турнира в Гвадалахаре с призовым фондом более 2 миллионов долларов. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2. За два сета 25-летняя россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и ни разу не подала навылет.