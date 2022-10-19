Природные пожары в Зимбабве стали национальной катастрофой

Хараре, 19 октября. Пожары в Зимбабве приняли масштабы национального бедствия.
По словам представителей пресс-службы министерства информации республики, 18 человек стали жертвами огненной стихии с начала 2022 года.
Правительство разрабатывает стратегию борьбы с массовыми возгораниями на территории вельда. Президент Эммерсон Мнангагва назвал ситуацию критической и подчеркнул, что сегодня страна находится на пике пожароопасного сезона.
На данный момент службы мониторинга стихийного бедствия зафиксировали более 5,4 тысяч очагов, многие из которых возникли из-за деятельности браконьеров. Злоумышленники скрывают в огне следы преступлений, сжигая туши редких животных.
Ранее в результате пожара на ферме в южной провинции Зимбабве погибли десять человек, четверо доставлены в больницу с ожогами разных степеней. По словам свидетелей, причиной трагедии стали постоянная засуха и сильный ветер.