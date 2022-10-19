Прекрасный парень с чувством юмора: Валентина Рубцова поздравила Арарата Кещяна с днем рождения

Актриса Валентина Рубцова рассказала о работе с коллегой по съемочной площадке сериала «Универ» Арарате Кещян и поздравила его с праздником во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Прекрасный, чудесный парень, работалось с ним легко. Арарат — человек с чувством юмора, который всегда стремится стать лучше в профессии. Как с партнером очень комфортно и интересно работать было», — рассказала Валентина Рубцова.
19 октября Арарат Кещян отмечает свой 44-й день рождения.
«Я Арарата от души поздравляю, желаю ему новых творческих побед, здоровья крепкого ему и его уже большой семье. Желаю, чтобы он в свою роль отца просто вложил весь свой потенциал, всю свою любовь и наслаждался этим временем чудесным и всех благ», — сказала актриса.
Российский комедийный актер Арарат Кещян родился в Гаграх. Большую часть детства прожил в Адлере. С юного возраста выступал в местном КВН. Вскоре на будущую звезду обратила внимание московская сборная Университета дружбы народов, где он не один раз занимал призовые места. В 2008 году актеру предложили одну из главных ролей в комедийном сериале «Универ».
Ранее Мария Кожевникова рассказала о конфликтах с Араратом Кещяном на съемках «Универа».