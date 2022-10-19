Прекрасный парень с чувством юмора: Валентина Рубцова поздравила Арарата Кещяна с днем рождения

Российский комедийный актер Арарат Кещян родился в Гаграх. Большую часть детства прожил в Адлере. С юного возраста выступал в местном КВН. Вскоре на будущую звезду обратила внимание московская сборная Университета дружбы народов, где он не один раз занимал призовые места. В 2008 году актеру предложили одну из главных ролей в комедийном сериале «Универ».