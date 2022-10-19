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СК России возбудил уголовное дело против режиссера Манского

Общество
СК России возбудил уголовное дело против режиссера Манского

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против режиссера Виталия Манского. Причиной стало его интервью с Ксенией Собчак.

Уголовное дело было возбуждено после обращения режиссера Никиты Михалкова. По словам Бадамшина, пока что с Манским не проводилось очных ставок.

«Предъявлено подозрение и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось», — заявил он в разговоре с «Известиями».

Ранее стало известно, что Виталий Манский был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.
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