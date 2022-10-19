СК России возбудил уголовное дело против режиссера Манского

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против режиссера Виталия Манского. Причиной стало его интервью с Ксенией Собчак.
Уголовное дело было возбуждено после обращения режиссера Никиты Михалкова. По словам Бадамшина, пока что с Манским не проводилось очных ставок.
«Предъявлено подозрение и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось», — заявил он в разговоре с «Известиями».
Ранее стало известно, что Виталий Манский был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.