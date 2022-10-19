Евгений Пригожин сравнил Петербург с больницей, где орудует «врач-маньяк»

Петербургский губернатор Александр Беглов ставит ужасные эксперименты над городом по примеру «врача-маньяка». Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание DixiNews обратило внимание, что многие прогнозы бизнесмена относительно провалов Смольного сбылись. Это касается приостановки действия закона о комплексном развитии территории, несостоятельности мусорной реформы и провала частичной мобилизации в Петербурге. Плюс ко всему администрация Беглова не смогла достойно организовать транспортную реформу в городе. Редакция СМИ спросила у Пригожина, «есть ли свет в конце тоннеля?».
Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ предпринимателя. По его словам, губернатор Беглов ставит ужасные эксперименты над Петербургом.
«Представьте себе больницу, в которой орудует "врач-маньяк" и по-тихому во время операции ставит эксперименты. То ради хохмы печень удалит, то почки. Совершенно очевидно, что больные после таких экзекуций вряд ли выживут. То же самое сегодня происходит и с нашим городом, его режет "врач-маньяк". Единственное что радует, врач – не патологоанатом, а то речь шла бы о некрофилии», — заключил Пригожин.
Петербургский бизнесмен ранее уже высказывался о провале кампании по частичной мобилизации в городе. По его словам, Беглов позорит не только Петербург, но и весь российский народ.