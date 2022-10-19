Евгений Пригожин сравнил Петербург с больницей, где орудует «врач-маньяк»

Издание DixiNews обратило внимание, что многие прогнозы бизнесмена относительно провалов Смольного сбылись. Это касается приостановки действия закона о комплексном развитии территории, несостоятельности мусорной реформы и провала частичной мобилизации в Петербурге. Плюс ко всему администрация Беглова не смогла достойно организовать транспортную реформу в городе. Редакция СМИ спросила у Пригожина, «есть ли свет в конце тоннеля?».