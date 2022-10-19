Перенджиев: «защита от дурака» при мобилизации должна работать в виде парламентского контроля

Частичная мобилизация в России, вероятно, подходит к концу. За несколько недель призыва российские власти столкнулись с рядом проблем в работе с мобилизованными гражданами. Даже президент РФ Владимир Путин указал на недочеты и заявил о необходимости обновления баз и реорганизации работы призывных комиссий. На фоне этого доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в своей авторской колонке указал на недочеты в процессе мобилизации. Напоминаем, что данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Нужен ли нам общественный контроль частичной мобилизации? Колонка Александра Перенджиева
Я бы хотел поговорить о парламентском контроле над вооруженными силами. Я еще помню в начале девяностых в научных кругах и печатных изданиях того времени этот вопрос активно обсуждался.
Сейчас, когда страна столкнулась с рядом проблем, на мой взгляд, законодательная власть сработала неэффективно. Хотя на это не обращают внимания, больше смотрят на министерство обороны. Например, сам факт, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который, кстати, бывший начальник главного политического управления, совместно с главой комитета по безопасности противодействия коррупции Василием Пискаревым, обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла. В этом нет ничего плохого. Но сами эти комитеты — тоже власть. У них очень много властных полномочий. Глава комитета по безопасности противодействия коррупции мог бы, например, поднять все руководящие документы, касающиеся той же мобилизации и провести экспертизу. Многие у нас в стране думают, что парламент, неважно Госдума или Совет Федерации, нужны только для принятия законов. Нет. Я подчеркиваю, у них есть много полномочий в рамках парламентского контроля.
Парламентский контроль заключается в том, что профильные комитеты Госдумы по обороне, комитет Совета Федерации по обороне как раз и должны разбираться с подобными проблемами. Они должны провести мониторинг этих проблем и быстро принять меры. Каким образом принимать меры? К примеру, вызывать начальствующий состав по этим вопросам, организовывать круглый стол или заседание. Есть такое понятие в парламентском контроле — заслушивание должностных лиц. Здесь могут быть сделаны запросы, как отдельных депутатов, так и конкретно комитетов Госдумы. В целом вся палата может делать запросы в действующие органы с требованием той или иной информации. К сожалению, данную работу я не видел и не слышал о ней.
Кроме того, существует, может быть, более жесткая форма — проведение парламентского расследования. Кстати, соответствующие комитеты по обороне в Госдуме и Совете Федерации могли бы также инициировать парламентское расследование. Хотел бы напомнить, что парламентское расследование, например, проводится как раз в случае массового нарушения прав граждан или в случае инцидента, получившего общественный резонанс. Здесь нужно понимать, были ли массовые нарушения в ходе мобилизации или нет, и нужно ли с этим разбираться.
Здесь же хотелось напомнить, что есть у нас еще и Счетная палата. Это орган законодательной власти, но одновременно являющийся высшим органом финансового контроля в Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы Счетная палата провела то, чем должна заниматься — государственный аудит, к примеру. Государственный аудит состоит из трех видов аудита: финансовый аудит, аудит эффективности, стратегический аудит. Здесь речь идет, что деньги должны быть не просто законно и эффективно потрачены, но и с перспективой дальнейшего развития. Проблемы с выдачей формы, обеспечением и другие недостатки, выявленные в результате мобилизации, вызвали серьезный общественный резонанс. Хорошо было бы, чтобы высший орган финансового контроля в Российской Федерации в лице Счетной палаты также провел проверки. Это позволит в дальнейшем не допускать подобных ошибок и понять причины и условия возникновения нарушений.
Кроме того, должны быть проведены общественные слушания в самой Общественной палате, как субъекте общественного контроля в Российской Федерации. Здесь стоит разобраться, нужен ли нам общественный контроль в сфере проведения частичной мобилизации.
Пока нарушения не устранены, губернаторы пытаются... Но я считаю, что не только губернаторы здесь должны работать, вся система государственной и даже политической власти должны быть задействованы. Для этого и созданы все эти структуры.
Как говорил в свое время еще Петр I после поражения под Нарвой, чтобы пушка выстрелила под Нарвой, надо ее зарядить в Москве. В системе управления, в системе взаимодействия в военной сфере должен быть четкий порядок, дисциплина и профессионализм. Должны быть соответствующие компетенции. Я говорю об этом, потому что даже документы мобилизованным толком правильно не были оформлены, были случаи, даже не принимали бумаги в частях. Дожили. Я здесь никого не обвиняю, здесь задача другая. Нужна «защита от дурака». Это понятие мне известно еще с техникума. Например, при неправильном действии, нажатии не той кнопки, система не среагирует на действие. Здесь должна быть такая же система. «Защита от дурака» должна срабатывать в виде парламентского общественного контроля.