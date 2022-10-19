Перенджиев: «защита от дурака» при мобилизации должна работать в виде парламентского контроля

Сейчас, когда страна столкнулась с рядом проблем, на мой взгляд, законодательная власть сработала неэффективно. Хотя на это не обращают внимания, больше смотрят на министерство обороны. Например, сам факт, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который, кстати, бывший начальник главного политического управления, совместно с главой комитета по безопасности противодействия коррупции Василием Пискаревым, обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла. В этом нет ничего плохого. Но сами эти комитеты — тоже власть. У них очень много властных полномочий. Глава комитета по безопасности противодействия коррупции мог бы, например, поднять все руководящие документы, касающиеся той же мобилизации и провести экспертизу. Многие у нас в стране думают, что парламент, неважно Госдума или Совет Федерации, нужны только для принятия законов. Нет. Я подчеркиваю, у них есть много полномочий в рамках парламентского контроля.