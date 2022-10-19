Изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово госпитализировали во Всеволожскую КМБ

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на Столичной улице. Предварительно, два месяца назад от мужчины ушла супруга, забрав с собой и детей. Сегодня, будучи пьяным, он похитил сына по дороге в школу, увел к себе домой и позвонил жене, угрожая мальчику расправой.