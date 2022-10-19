Изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово госпитализировали во Всеволожскую КМБ

Сотрудники прокуратуры Ленобласти заинтересовались делом об истязании девятилетнего мальчика родным отцом в Кудрово. По данному факту организована проверка, передает пресс-служба регионального надзорного органа.
Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на Столичной улице. Предварительно, два месяца назад от мужчины ушла супруга, забрав с собой и детей. Сегодня, будучи пьяным, он похитил сына по дороге в школу, увел к себе домой и позвонил жене, угрожая мальчику расправой.
В результате злоумышленник нанес ребенку три ножевых ранения. Сейчас за жизнь и здоровье школьника борются врачи.