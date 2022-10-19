Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово госпитализировали во Всеволожскую КМБ

Происшествия
Изрезанного пьяным отцом мальчика из Кудрово госпитализировали во Всеволожскую КМБ

Сотрудники прокуратуры Ленобласти заинтересовались делом об истязании девятилетнего мальчика родным отцом в Кудрово. По данному факту организована проверка, передает пресс-служба регионального надзорного органа.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на Столичной улице. Предварительно, два месяца назад от мужчины ушла супруга, забрав с собой и детей. Сегодня, будучи пьяным, он похитил сына по дороге в школу, увел к себе домой и позвонил жене, угрожая мальчику расправой.

В результате злоумышленник нанес ребенку три ножевых ранения. Сейчас за жизнь и здоровье школьника борются врачи.
ленобласть кудрово прокуратура проверка ребенок отец сын ранение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду