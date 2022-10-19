На Майорке 56-летний охранник отеля проник в номер туристки и надругался над ней

Туристка из Швеции стала жертвой изнасилования в отеле на Майорке. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, 56-летний охранник гостиницы проник в номер женщины и повалил ее на кровать. Впоследствии злоумышленник надругался над своей жертвой. В это время на общий балкон вышел другой постоялец, который стал свидетелем преступления. Заметив его, работник отеля скрылся.
Сотрудники полиции задержали нападавшего. Подозреваемый отрицал свою вину, однако затем рассказал, что действительно зашел в комнату путешественницы, так как та якобы кричала несвязные вещи.
В Москве ранее судимый мужчина домогался 16-летней девушки на улице, передает РИАМО. Проводится проверка.