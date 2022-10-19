На Майорке 56-летний охранник отеля проник в номер туристки и надругался над ней

По информации издания, 56-летний охранник гостиницы проник в номер женщины и повалил ее на кровать. Впоследствии злоумышленник надругался над своей жертвой. В это время на общий балкон вышел другой постоялец, который стал свидетелем преступления. Заметив его, работник отеля скрылся.