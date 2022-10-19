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Российских туристов предупредили об особенностях отдыха в Иордании

Общество
Российских туристов предупредили об особенностях отдыха в Иордании

Иордания имеет множество особенностей, к которым российские туристы должны быть готовы. Эта страна вечного лета славится своим гостеприимством и красивой природной, а также особым менталитетом местного населения.

Граждане Иордании считают своего гостя главным человеком в доме, ему обязательно предложат выпить кофе с финиками, пообщаться за орешками и фруктами. Однако увидеть за обеденным столом местных женщин не удастся, так как они практически не выходят к гостям, передает РИА Новости.

К тому же туристы должны помнить, что ходить по чужому дому без сопровождения хозяина запрещено. Россиянам необходимо хорошо продумать свой отпускной гардероб, так как открытая одежда в Иордании не приветствуется.

Купаются в этой стране круглый год, однако летом здесь отдыхают только те туристы, которые не боятся 40-градусной жары. Сезонами считаются периоды с середины сентября до конца ноября и с апреля до июня.
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