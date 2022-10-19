Российских туристов предупредили об особенностях отдыха в Иордании

Граждане Иордании считают своего гостя главным человеком в доме, ему обязательно предложат выпить кофе с финиками, пообщаться за орешками и фруктами. Однако увидеть за обеденным столом местных женщин не удастся, так как они практически не выходят к гостям, передает РИА Новости.