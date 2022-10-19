Власти Китая опубликовали экстренную инструкцию для эвакуации граждан КНР с Украины

Китайские власти определили схему и порядок выезда сограждан с территории Украины. Экстренная инструкция по эвакуации людей была опубликована в соцсети WeChat посольства КНР в Киеве.
Дипломаты призвали китайских граждан заранее позаботиться о получении разрешения на посещение сопредельных стран. Посольство готово оказать людям помощь и связаться с коллегами из других государств для ускоренного получения разрешения на въезд.
Плюс ко всему дипломатическая миссия сообщила о возможности централизованного выезда с украинской территории. Для этого необходимо заполнить специальную форму в Сети. Автобусы будут отправляться из Киева, Львова и Одессы.
Ранее сообщалось, что МИД Италии призвал своих граждан покинуть Украину из-за ударов по Киеву и другим городам.