Звезда «Уральских пельменей» Илана заявила о регулярной критике со стороны друзей

Звезда проекта «Уральские пельмени» Илана часто делится своей жизнью в социальных сетях, но не все поддерживают ее в этом. Актриса призналась, что регулярно подвергается критике со стороны друзей.
«Мне реально нравится вести свой блог, мне нравится снимать, отмечать, рекомендовать, обсуждать, общаться с подписчиками, делать рекламу, быть блогером. Я в себе это никак не могла принять, до сегодняшнего момента», — рассказала Илана «КП-Екатеринбург».
Раньше она исправляла людей, которые называли ее блогером, но теперь артистка не намерена оправдываться и честно признается, что ей нравится вести социальные сети.