Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Политика
Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оказалось в базе «Миротворца». На украинском националистическом сайте появилась соответствующая запись.

Там была указана и причина данного решения — «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году» со стороны главы республики.

Ранее появилась информация, что американский предприниматель Илон Маск тоже был внесен в базу сайта «Миротворец». Однако по истечению 10-15 минут данные о нем были удалены с этого ресурса. Киевский режим объяснил это якобы «русской провокацией».
казахстан миротворец токаев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду