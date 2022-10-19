Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оказалось в базе «Миротворца». На украинском националистическом сайте появилась соответствующая запись.
Там была указана и причина данного решения — «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году» со стороны главы республики.
Ранее появилась информация, что американский предприниматель Илон Маск тоже был внесен в базу сайта «Миротворец». Однако по истечению 10-15 минут данные о нем были удалены с этого ресурса. Киевский режим объяснил это якобы «русской провокацией».