Совфед утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Члены Совета Федерации России утвердили законопроект о поддержке представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Они смогут получить кредитные каникулы в случае призыва в рамках частичной мобилизации.
Заемщик, благодаря новым правилам, сможет воспользоваться возможностью не вносить платежи по своему договору о займах на срок мобилизационных мероприятий. Действие послабления может продлиться на то время, пока человек получает лечение от травм, полученных во время боевых действий.
Однако каникулы не предполагают прощения долга. В то же время начисленные в течение каникул проценты капитализируются и включаются в тело основного долга по аналогии с антикризисными каникулами.