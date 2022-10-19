В Кудрово взявший девятилетнего сына в заложники отец нанес ребенку три ножевых ранения

Сотрудники спецназа освободили девятилетнего мальчика, которого пьяный отец взял в заложники и угрожал убить. Происшествие случилось в одной из квартир на Столичной улице в Кудрово, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По имеющимся данным, 38-летний мужчина нанес сыну не менее трех ножевых ранений. Злоумышленник находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают юному пациенту необходимую помощь.
В ходе проверки выяснилось, что два месяца назад супруга поругалась с задержанным и переехала с детьми к матери. Сегодня утром мужчина похитил сына по пути в школу и увел к себе домой. Затем он позвонил жене по телефону и начал угрожать расправой над ребенком.