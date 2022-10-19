В Кудрово взявший девятилетнего сына в заложники отец нанес ребенку три ножевых ранения

В ходе проверки выяснилось, что два месяца назад супруга поругалась с задержанным и переехала с детьми к матери. Сегодня утром мужчина похитил сына по пути в школу и увел к себе домой. Затем он позвонил жене по телефону и начал угрожать расправой над ребенком.