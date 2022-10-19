Совфед подготовил места для флагов новых российских регионов

Черно-сине-красный растяг ДНР будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии. Правее установят знамя ЛНР. Флаги Запорожской и Херсонской областей будут размещены между символикой Воронежской, Ивановской и Ульяновской и Челябинской областей соответственно.