Совфед подготовил места для флагов новых российских регионов

Символы вошедших в состав России регионов появятся в Совете Федерации. Их разместят в галерее флагов в здании верхней палаты парламента.
Черно-сине-красный растяг ДНР будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии. Правее установят знамя ЛНР. Флаги Запорожской и Херсонской областей будут размещены между символикой Воронежской, Ивановской и Ульяновской и Челябинской областей соответственно.
Россия утвердила договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей 30 сентября. Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.