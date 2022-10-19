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Совфед подготовил места для флагов новых российских регионов

Политика
Совфед подготовил места для флагов новых российских регионов

Символы вошедших в состав России регионов появятся в Совете Федерации. Их разместят в галерее флагов в здании верхней палаты парламента.

Черно-сине-красный растяг ДНР будет расположен между флагами Дагестана и Ингушетии. Правее установят знамя ЛНР. Флаги Запорожской и Херсонской областей будут размещены между символикой Воронежской, Ивановской и Ульяновской и Челябинской областей соответственно.

Россия утвердила договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей 30 сентября. Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
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