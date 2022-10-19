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Военкор Поддубный: два батальона ВСУ начали движение на Херсонском направлении

Армия
Военкор Поддубный: два батальона ВСУ начали движение на Херсонском направлении

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о начале активных действий украинских войск на Херсонском направлении.

«Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Поддубного, противник силами двух батальонов начал движение по направлению Каменка — Берислав. Наступление поддерживает ствольная артиллерия и беспилотники.

Утром о подготовке ВСУ к наступлению в Херсонской области сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, Киев стянул к линии фронта десятки тысяч военных, включая иностранных наемников, и большое количество техники.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал сложной обстановку в районе проведения спецоперации, сообщил RT.
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