Военкор Поддубный: два батальона ВСУ начали движение на Херсонском направлении

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о начале активных действий украинских войск на Херсонском направлении.
«Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Поддубного, противник силами двух батальонов начал движение по направлению Каменка — Берислав. Наступление поддерживает ствольная артиллерия и беспилотники.
Утром о подготовке ВСУ к наступлению в Херсонской области сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, Киев стянул к линии фронта десятки тысяч военных, включая иностранных наемников, и большое количество техники.
Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал сложной обстановку в районе проведения спецоперации, сообщил RT.