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Родион Газманов отреагировал на информацию о его мобилизации

Шоу-бизнес
Родион Газманов отреагировал на информацию о его мобилизации

Певец Родион Газманов отреагировал на информацию о его призыве в армию на фоне частичной мобилизации. В Сети появились слухи, что артиста отправили в стройбат по личной просьбе его отца Олега Газманова.

Исполнитель опубликовал скриншот новости в социальных сетях. На снимке изображен сам певец с отцом. Газманов иронично подписал кадр.

«Спасибо, папа», — написал артист.

Ему часто приходится отвечать на вопросы подписчиков о мобилизации. Дело в том, что Газманов является сторонником спецоперации на Украине, поэтому поклонники часто спрашивают, почему он до сих пор не отправился в военкомат.
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