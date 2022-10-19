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Лариса Долина отреагировала на информацию об отмене концертов во время СВО

Общество
Лариса Долина отреагировала на информацию об отмене концертов во время СВО

Народная артистка России Лариса Долина отреагировала на информацию о возможной отмене концертов во время спецоперации. Певица призналась, что ей жаль слышать об этом.

«Мне вообще в принципе жаль, что отменяются, потому что людям как-то нужно все-таки отдыхать головой и сердцем тоже. Нельзя все время думать о плохом, так просто можно сойти с ума», — заявила Долина.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что концерты артистов — это психотерапия. Долина поддержала мнение коллеги, сообщает портал 59.ru.
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