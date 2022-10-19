Лариса Долина отреагировала на информацию об отмене концертов во время СВО

Народная артистка России Лариса Долина отреагировала на информацию о возможной отмене концертов во время спецоперации. Певица призналась, что ей жаль слышать об этом.
«Мне вообще в принципе жаль, что отменяются, потому что людям как-то нужно все-таки отдыхать головой и сердцем тоже. Нельзя все время думать о плохом, так просто можно сойти с ума», — заявила Долина.
Ранее певица Лолита Милявская заявила, что концерты артистов — это психотерапия. Долина поддержала мнение коллеги, сообщает портал 59.ru.