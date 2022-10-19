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Мобилизованные танкисты проходят обучение на полигонах Восточного военного округа

Армия
Мобилизованные танкисты проходят обучение на полигонах Восточного военного округа

На полигонах Восточного военного округа продолжается подготовка мобилизованных военных запаса.

На полигоне «Успеновский» на Сахалине резервисты, проходившие ранее службу в танковых войсках, совершенствуют навыки стрельбы из танков Т-80БВ по целям на различных дистанциях. Об этом сообщают военкоры телеканала «Звезда».

Экипажи танков выполняют нормативы по переводу танка в боевое положение, затем осуществляют действия по обнаружению целей и упражнения по быстрой смене огневых рубежей. Резервисты ведут стрельбы по мишеням, имитирующим танки, а также отрабатывают удары по артиллерийским и минометным расчетам условного противника.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в районе Энергодара, сообщает «Царьград».
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