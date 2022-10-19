Мобилизованные танкисты проходят обучение на полигонах Восточного военного округа

Экипажи танков выполняют нормативы по переводу танка в боевое положение, затем осуществляют действия по обнаружению целей и упражнения по быстрой смене огневых рубежей. Резервисты ведут стрельбы по мишеням, имитирующим танки, а также отрабатывают удары по артиллерийским и минометным расчетам условного противника.