Вице-президент МВФ Гопинат предупредила жителей Германии о грядущих тяжелых зимах

Грядущая зима в ФРГ будет тяжелой, однако холодный сезон в 2023 году окажется для немцев еще более суровым. Это обусловлено тем, что стоимость энергоресурсов будет по-прежнему высокой, передает слова Гопинат издание Handelsblatt.