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Вице-президент МВФ Гопинат предупредила жителей Германии о грядущих тяжелых зимах

Общество
Вице-президент МВФ Гопинат предупредила жителей Германии о грядущих тяжелых зимах

Жителей Германии ожидают две тяжелые зимы на фоне энергетического кризиса, заявила вице-президент Международного валютного фонда Гита Гопинат.

Грядущая зима в ФРГ будет тяжелой, однако холодный сезон в 2023 году окажется для немцев еще более суровым. Это обусловлено тем, что стоимость энергоресурсов будет по-прежнему высокой, передает слова Гопинат издание Handelsblatt.

Промышленность ФРГ успела восстановиться после пандемии коронавирусной инфекции, однако высокие цены на газ стали негативным фактором спада в экономике. При этом от него одинаково страдают все страны Евросоюза, резюмировала вице-президент МВФ.
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