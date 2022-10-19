«Ввел казахов в состояние шока»: почему Зеленский уволил посла Врублевского

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился уволить посла в Казахстане Петра Врублевского. В августе 2022 года Врублевский выступал с призывом «убивать как можно больше русских». Этот инцидент и стал причиной увольнения посла, такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла во время беседы с корреспондентом ФАН.