«Ввел казахов в состояние шока»: почему Зеленский уволил посла Врублевского

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился уволить посла в Казахстане Петра Врублевского. В августе 2022 года Врублевский выступал с призывом «убивать как можно больше русских». Этот инцидент и стал причиной увольнения посла, такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Думаю, что это есть главная причина произошедшего. Господин Врублевский ввел тогда в состояние шока всех, и прежде всего казахскую сторону, которая старается выдерживать нейтралитет в происходящих событиях», — заявил Джаралла.
По мнению Владимира Джараллы, в этих условиях, хамское, агрессивное заявление украинского посла вызвало резонанс, не говоря уже, что это было нарушение всех мыслимых и немыслимых дипломатических норм.
В МИД Казахстана достаточно жестко отреагировали на инцидент. Вскоре последовала реакция и со стороны российского МИД.
«Тогда Петр Врублевский был отправлен в некий "отпуск" формально, но затем вернулся. Однако позицию российского МИД Казахстан тоже достаточно резко отверг, щепетильно придерживаясь статуса независимой нейтральной стороны. Тем не менее разразившийся скандал свидетельствовал, что дальнейшее пребывание господина Врублевского на посту посла просто немыслимо, что собственно и произошло», — резюмировал политолог.
На прошлой неделе Владимир Зеленский попросил поддержки ПАСЕ по взысканию «компенсации» с России.