Инфляция в Великобритании выросла до 10,1%

Лондон, 19 октября. Инфляция в Великобритании установила очередной многолетний максимум, достигнув по итогам сентября 10,1%. Об этом сообщает Управление национальной статистики Соединенного Королевства.
Нынешний рост индекса потребительских цен (ИПЦ) превысил прогнозы экономистов. Согласно опросу, проведенному агентством Reuters, большинство специалистов были уверены, что инфляция не превысит 10%.
Как отметили в Управлении национальной статистики, наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания, которые повысились в сентябре на 14,5%. Эксперты указывают, что это стал самый большой скачок цен с апреля 1980 года.
«Сегодняшний релиз подчеркивает опасность того, что базовая инфляция остается высокой, даже несмотря на ослабление экономики», — заявил главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Пол Дейлс.
По его словам, рост цен происходит на фоне исторического падения стоимости фунта стерлингов, которая достигла 1,13 доллара США. Это усугубляет кризис стоимости жизни, с которым столкнулись миллионы британских домохозяйств.
Провальная экономическая политика кабинета министров Лиз Трасс привела к яростной критике премьер-министра и экономического блока правительства, под давлением которой был вынужден подать в отставку канцлер казначейства Квази Квартенг.
Ранее стало известно, что более 100 британских законодателей выразили недоверие главе правительства, что вызвало всплеск разговоров о грядущей отставке Трасс, которая заняла пост лишь в начале прошлого месяца. Сама премьер-министр в интервью BBC признала допущенные ошибки, но при этом заявила, что не собирается подавать в отставку.