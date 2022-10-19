Инфляция в Великобритании выросла до 10,1%

Ранее стало известно, что более 100 британских законодателей выразили недоверие главе правительства, что вызвало всплеск разговоров о грядущей отставке Трасс, которая заняла пост лишь в начале прошлого месяца. Сама премьер-министр в интервью BBC признала допущенные ошибки, но при этом заявила, что не собирается подавать в отставку.