Юлия Савичева рассказала правду об отношениях с Максимом Фадеевым

Когда Фадеев написал трек «Москва — Владивосток», у нее начался новый виток хитового материала, отметила певица в интервью Teleprogramma.pro. Композитор всегда был, есть и будет ее учителем, подчеркнула Савичева. Артистка очень рада, что сейчас они с продюсером общаются, и у них замечательные отношения.