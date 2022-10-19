Юлия Савичева рассказала правду об отношениях с Максимом Фадеевым

Певица Юлия Савичева поделилась деталями отношений с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Артистка призналась, что связана с ним с самого детства.
По словам исполнительницы, Фадеев всегда вызывал у нее бурю эмоций. Все, что связано у нее с музыкой, ассоциируется у Савичевой именно с продюсером.
Композитор влиял на певицу в разные периоды ее жизни. Артистка впервые вышла на сцену в четыре года на концерте рок-группы Фадеева «Конвой», где играл ее отец. Впоследствии Савичева снималась в клипах певицы Линды, участвовала в записи на студии и находилась за кулисами на концертах.
«Когда я попала на "Фабрику звезд", которую продюсировал Макс, началась ускоренная учеба. Потом было Евровидение. Макс всегда был рядом», — рассказала правду об отношениях с продюсером артистка.
Когда Фадеев написал трек «Москва — Владивосток», у нее начался новый виток хитового материала, отметила певица в интервью Teleprogramma.pro. Композитор всегда был, есть и будет ее учителем, подчеркнула Савичева. Артистка очень рада, что сейчас они с продюсером общаются, и у них замечательные отношения.