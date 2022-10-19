Молодого гастарбайтера задержали за домогательства школьницы в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге 20-летнего гастарбайтера из постсоветской республики. Он может стать фигурантом уголовного дела о домогательстве школьницы.
В полицию обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что в Выборгском районе ее дочь преследовал молодой мигрант. Он делал прямые намеки сексуального характера. Появление прохожих заставило извращенца ретироваться.
Оперативники вскоре задержали иностранца на улице Федора Абрамова. Проверка показала, что злоумышленник нарушил миграционное законодательство РФ.
В середине октября в Москве задержали судимого за воровство мужчину. Он домогался в лифте школьницы, сообщило издание РИАМО.