Политолог Стариков оценил значение ударов России по энергетике Украины

Знаменательным событием стало и назначение генерала Сергея Суровикина командующим СВО. По мнению Старикова, он именно тот стратег, который способен мобилизовать все имеющиеся у России военные ресурсы для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным при объявлении начала СВО.