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Политолог Стариков оценил значение ударов России по энергетике Украины

Политика
Политолог Стариков оценил значение ударов России по энергетике Украины

Известный российский общественный и политический деятель Николай Стариков объяснил смену тактики России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По мнению Старикова, начало массированного использования российских дронов «Герань-2» с целью поражения объектов критической энергетической инфраструктуры Украины означает переход СВО на качественно новый уровень. Выход из строя украинской энергетики должен парализовать логистические связи и подорвать боеспособность ВСУ, сообщает «Русь Православная».

Знаменательным событием стало и назначение генерала Сергея Суровикина командующим СВО. По мнению Старикова, он именно тот стратег, который способен мобилизовать все имеющиеся у России военные ресурсы для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным при объявлении начала СВО.
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