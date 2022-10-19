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МИД России дал послу Украины в Душанбе Евдокимову совет после его речи на конференции

Политика
МИД России дал послу Украины в Душанбе Евдокимову совет после его речи на конференции

Послу Украины в Таджикистане Валерию Евдокимову следует освоить актерское мастерство. Так считает директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Он напомнил, что во время выступления на конференции по борьбе с терроризмом посол набросился на Москву с обвинениями в якобы «устрашении» украинцев.

«Вам следуют поучиться на актера, поскольку определенные способности вы сегодня продемонстрировали», — посоветовал Тарабрин.

Российский дипломат заметил, что «у Евдокимова не нашлось слов сочувствия» в отношении граждан Донбасса, которые пострадали от действий киевского режима. Тарабрин сделал вывод, что Украина уже не пытается прикрыть собственную террористическую натуру.
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