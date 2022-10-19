МИД России дал послу Украины в Душанбе Евдокимову совет после его речи на конференции

Послу Украины в Таджикистане Валерию Евдокимову следует освоить актерское мастерство. Так считает директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
Он напомнил, что во время выступления на конференции по борьбе с терроризмом посол набросился на Москву с обвинениями в якобы «устрашении» украинцев.
«Вам следуют поучиться на актера, поскольку определенные способности вы сегодня продемонстрировали», — посоветовал Тарабрин.
Российский дипломат заметил, что «у Евдокимова не нашлось слов сочувствия» в отношении граждан Донбасса, которые пострадали от действий киевского режима. Тарабрин сделал вывод, что Украина уже не пытается прикрыть собственную террористическую натуру.