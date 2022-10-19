Суд оштрафовал жителя Тюмени за пьяное нападение на подростка

Центральный районный суд Тюмени огласил приговор 42-летнему мужчине, который ударил подростка по лицу. Горожанина признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему штраф в размере 5 тыс. рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Происшествие случилось 21 августа 2022 года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с несовершеннолетним в конфликт. В какой-то момент мужчина не сдержал эмоций и ударил юношу по лицу.
По данному факту сотрудники полиции составили в отношении задержанного протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои»). На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.