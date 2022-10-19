Человеческие останки с отверстием в черепе нашли в лесу около петербургского СНТ

В южной части Северной столицы обнаружены скелетированные останки человека. Сейчас в данной ситуации разбирается полиция, сообщают городские СМИ.
Скелет был найден в 200 метрах от частного дома в СНТ «Макаровец». На останках специалисты обнаружили фрагменты одежды, а в височной части черепа зафиксировали отверстие неизвестного происхождения.
В настоящий момент останки находятся в морге для проведения экспертизы, которая поможет установить пол, примерный возраст и причины смерти человека. По итогам исследований будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее около Святого озера в Москве был найден раздетый труп 14-летнего подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщало РИАМО.