Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Человеческие останки с отверстием в черепе нашли в лесу около петербургского СНТ

Происшествия
Человеческие останки с отверстием в черепе нашли в лесу около петербургского СНТ

В южной части Северной столицы обнаружены скелетированные останки человека. Сейчас в данной ситуации разбирается полиция, сообщают городские СМИ.

Скелет был найден в 200 метрах от частного дома в СНТ «Макаровец». На останках специалисты обнаружили фрагменты одежды, а в височной части черепа зафиксировали отверстие неизвестного происхождения.

В настоящий момент останки находятся в морге для проведения экспертизы, которая поможет установить пол, примерный возраст и причины смерти человека. По итогам исследований будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее около Святого озера в Москве был найден раздетый труп 14-летнего подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщало РИАМО.
человеческие останки петербург скелет экспертиза проверка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду