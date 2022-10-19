Юлия Савичева рассказала, как полгода жила отдельно от мужа

Певица Юлия Савичева состоит в браке с композитором Александром Аршиновым. Пара вместе уже много лет, но однажды исполнительница все же собрала вещи и полгода жила на съемной квартире.
«Я пропадала на гастролях, а в свободное от выступлений время была на съемках. Аршинов посвящал всего себя работе на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата», — рассказала Савичева порталу Teleprogramma.pro.
Артистка понимала, что совершила глупость, но не могла вернуться к супругу из-за эмоций. Тогда Аршинов сам приехал к Савичевой и помирился с ней. Певица призналась, что считает любовь самым главным в жизни.