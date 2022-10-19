Журналисты выяснили, какой российский бизнес кормит сбежавшую в Израиль Пугачеву

Певица Алла Пугачева не лишилась источников дохода после прекращения выступлений. Сбежавшую в Израиль Примадонну продолжает кормить бизнес в России.
Артистка неоднократно вкладывалась в предпринимательские проекты, но почти все они потерпели крах. Зато Пугачевой удалось добиться успеха в обувном бизнесе. Певица выступила как дизайнер и разработала коллекцию обуви для известного бренда.
Линейка носит говорящее название «Алла Пугачева». Цены на сапоги от Примадонны варьируются от 16 до 20 тысяч рублей. Однако обувь все равно пользуется спросом, поскольку подходит для проблемных ног и отличается устойчивыми каблуками, сообщает kp.ru.
Кроме того, недавно Пугачева выпустила коллекцию авторских аксессуаров. В ней можно найти вязаные шапки, кожаные ремни, зонты и модные цепи. В основном цены на аксессуары от певицы обычные, но в коллекции представлен и серый женский капор за 11 тысяч рублей.