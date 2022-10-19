Журналисты выяснили, какой российский бизнес кормит сбежавшую в Израиль Пугачеву

Кроме того, недавно Пугачева выпустила коллекцию авторских аксессуаров. В ней можно найти вязаные шапки, кожаные ремни, зонты и модные цепи. В основном цены на аксессуары от певицы обычные, но в коллекции представлен и серый женский капор за 11 тысяч рублей.