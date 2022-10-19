Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Разъяренные немцы предложили отправить Бербок на фронт после ее выпада против России

Политика
Разъяренные немцы предложили отправить Бербок на фронт после ее выпада против России

Немецкие читатели издания FAZ яростно отреагировали на недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об отношениях Европы и России.

Глава МИД ФРГ недавно призвала отказаться от «наивных» предложений о переговорах с Москвой и выстраивать безопасность Европы от России. Однако пользователи Сети не разделяют позицию дипломата и предлагают отправить ее саму на фронт.

«Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний», — написал один из читателей FAZ.

Следующий комментатор отметил, что во время военного конфликта никогда нельзя исключать мирные переговоры. Что касается заявления Бербок, то она просто подливает масла в огонь.

«Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в ФРГ все возможно», — заключили пользователи.

Ранее сообщалось, что в Китае высмеяли Анналену Бербок после ее высказывания о зависимости Германии от российских энергоносителей.
бербок германия украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду