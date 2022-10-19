Разъяренные немцы предложили отправить Бербок на фронт после ее выпада против России

Немецкие читатели издания FAZ яростно отреагировали на недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об отношениях Европы и России.
Глава МИД ФРГ недавно призвала отказаться от «наивных» предложений о переговорах с Москвой и выстраивать безопасность Европы от России. Однако пользователи Сети не разделяют позицию дипломата и предлагают отправить ее саму на фронт.
«Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний», — написал один из читателей FAZ.
Следующий комментатор отметил, что во время военного конфликта никогда нельзя исключать мирные переговоры. Что касается заявления Бербок, то она просто подливает масла в огонь.
«Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в ФРГ все возможно», — заключили пользователи.
Ранее сообщалось, что в Китае высмеяли Анналену Бербок после ее высказывания о зависимости Германии от российских энергоносителей.