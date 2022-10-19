Оголодавшие актеры съели реквизит на съемках фильма «Иван Грозный»

Конфуз произошел на съемках фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Актеры настолько оголодали, что не выдержали и съели реквизит для кинокартины.
Съемки ленты про русского царя шли в годы Великой Отечественной войны, и артистам не удавалось нормально питаться. В результате одну из сцен фильма так и не смогли снять.
Эйзенштейн планировал показать на экране, как Иван Грозный и князь Владимир Старицкий сидят за столом и едят большой каравай. Реквизит подготовили, на актеры были настолько голодны, что сделали в нем отверстие и выели хлебный мякиш. В результате каравай перестал держать форму, превратился в лепешку, и снимать его стало невозможно.
Оператор Эдуард Тиссэ попытался найти новый каравай в Ташкенте, где шел съемочный процесс, но сделать это ему не удалось. В итоге от сцены просто отказались, пишет «Киноафиша».