Оголодавшие актеры съели реквизит на съемках фильма «Иван Грозный»

Эйзенштейн планировал показать на экране, как Иван Грозный и князь Владимир Старицкий сидят за столом и едят большой каравай. Реквизит подготовили, на актеры были настолько голодны, что сделали в нем отверстие и выели хлебный мякиш. В результате каравай перестал держать форму, превратился в лепешку, и снимать его стало невозможно.