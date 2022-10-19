Отставной офицер НАТО назвал общеевропейскую систему ПРО заведомо неудачным проектом

Проект создания общеевропейской системы противоракетной обороны (ПВО) заранее обречен на неизбежный провал. Об этом заявил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
Только на согласование и теоретическую проработку этой системы уйдут годы, отметил Пьер Анро в интервью РИА Новости.
«Этот "европейский" щит будет иметь множество дыр: только пятнадцать стран выразили намерение принять участие в его создании. Этого недостаточно», — объяснил эксперт.
Анро напомнил, что ни одна из стран НАТО не имеет в своем распоряжении средств перехвата и даже точного обнаружения новейших гиперзвуковых ракет российской армии.
Ранее американский дипломат Джулианна Смит сообщила об отказе НАТО от прямого вовлечения в украинский кризис, об этом писал «Царьград».