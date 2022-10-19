Шведский автопроизводитель Volvo изучает варианты продажи российского бизнеса

Представитель компании в беседе с журналистами уточнил, что шведский автогигант рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Сейчас компании владеет в России несколькими заводами по сварке и окраске кабин машин, а также предприятием по созданию грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год, расположенным в Калуге, и рядом других организаций.