Шведский автопроизводитель Volvo изучает варианты продажи российского бизнеса

Компания Volvo Group допускает полную или частичную продажу своих активов в России, сообщает издание «Ведомости».
Представитель компании в беседе с журналистами уточнил, что шведский автогигант рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Сейчас компании владеет в России несколькими заводами по сварке и окраске кабин машин, а также предприятием по созданию грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год, расположенным в Калуге, и рядом других организаций.
Концерн в конце феврале текущего года приостановил свою деятельность в России. Причиной для таких действий стали текущие события в мире.
Руководство автокомпании Hyundai Motor ранее объявило о похожих намерениях. Оно сейчас думает над будущим своего предприятия в Санкт-Петербурге.