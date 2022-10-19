Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли в Талдоме

Участковые полицейские в поселке Северном Талдомского горокруга проверили квартиру на улице 8 марта. По данным правоохранителей, там нарушалось соблюдение иностранными гражданами режима пребывания на территории России.
Как информирует издание «Вести Подмосковья», работники органов охраны правопорядка установили, что по указанному адресу 50-летний местный житель поставил на миграционный учет 13 иностранных граждан. Как выяснилось, фактически мигранты проживали в другом месте.
На мужчину завели уголовное делопроизводство по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде обязательства о явке.