Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли в Талдоме

На мужчину завели уголовное делопроизводство по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде обязательства о явке.