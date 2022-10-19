ТАС: фатальная ошибка администрации Байдена толкнула Украину в руки России

Украина полностью оказалась в руках России из-за фатальной ошибки администрации американского президента Джо Байдена, которая верит в «безграничную мощь» США, заявил полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative (ТАС).
По словам американского военнослужащего, Вашингтон и его союзники по НАТО не получат ничего стратегического от украинского кризиса. Москва же наоборот станет сильнее от этого, после чего Белый дом будет жалеть о совершенном.
«Политические деятели в Вашингтоне готовы пойти на любой проступок, если он будет совершен во имя уничтожения России», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин указал на образование экономического кризиса из-за действий США.