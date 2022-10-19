Мобилизованные военнослужащие ВВО осваивают БМП-2 на полигонах в Амурской области

Механики-водители БМП-2 отрабатывают практические навыки вождения бБМП-2 в составе мотострелкового взвода в условиях, приближенных к боевым. Интенсивные занятия идут на четырех полигонах ВВО под руководством опытных инструкторов, об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.