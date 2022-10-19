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Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снимет новый фильм для DC

Общество
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снимет новый фильм для DC

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн планирует начать работу над новым фильмом для DC. Он уже ведет переговоры с компанией Warner Bros. вместе с продюсером Питером Сафраном.

Подробности картины пока держатся в секрете. The Hollywood Reporter также упомянули, что Ганн работает не над одним проектом студии.

Параллельно режиссер трудится над вторым сезоном сериала «Миротворцы», а также разрабатывает спин-офф проекта. По его словам, фильм будет не таким комедийным, а Виола Дэвис снова будет играть Аманду Уоллер.
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