Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снимет новый фильм для DC

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн планирует начать работу над новым фильмом для DC. Он уже ведет переговоры с компанией Warner Bros. вместе с продюсером Питером Сафраном.
Подробности картины пока держатся в секрете. The Hollywood Reporter также упомянули, что Ганн работает не над одним проектом студии.
Параллельно режиссер трудится над вторым сезоном сериала «Миротворцы», а также разрабатывает спин-офф проекта. По его словам, фильм будет не таким комедийным, а Виола Дэвис снова будет играть Аманду Уоллер.