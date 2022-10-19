Звезда «Папиных дочек» Мельникова волнуется за детей от сбежавшего в США Смольянинова

Экс-супруга актера Артура Смольянинова, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова, поделилась эмоциями после отъезда бывшего мужа из России. Актриса призналась, что переживает за их детей.
Смольянинов публично выразил несогласие с действиями российских властей, после чего сбежал в США. По словам актера, он получил предложение о работе за границей. Мельникова ответила на вопрос, готова ли она покинуть Россию вслед за бывшим мужем.
«Не знаю… У меня есть дети, есть некоторые волнения. Все зависит от того, что будет происходить», — заявила актриса в интервью POPCAKE.
Звезда «Папиных дочек» отметила, что ощутила потребность в русской культуре и необходимость оставаться в России. Никто в эмиграции не найдет таких условий и такой работы, как на родине, констатировала артистка.
Напомним, Мельникова и Смольянинов прожили в браке около восьми лет. О разводе звездной пары стало известно летом 2021 года. У экс-супругов двое общих сыновей.