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Более 130 семей вернулись домой после падения самолета во дворе жилой многоэтажки в Ейске

Происшествия
Более 130 семей вернулись домой после падения самолета во дворе жилой многоэтажки в Ейске

Порядка 137 семей смогли вернуться в свои квартиры в пострадавшем при крушении самолета Су-34 самолета в Ейске. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, что инцидент произошел вечером 17 октября. Жертвами ЧП стали 15 человек, включая трех детей, сообщало РИА56. Еще 43 получили различные травмы.

По словам губернатора края, в семи подъездах поврежденного дома уже восстановлено электроснабжение, а также подача холодной и горячей воды. С завтрашнего дня специалисты займутся системой отопления.

Кроме того, эксперты установили, что конструктивные особенности дома не претерпели существенных изменений. В связи с этим здание, вероятнее всего, еще можно будет восстановить.
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