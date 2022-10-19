Более 130 семей вернулись домой после падения самолета во дворе жилой многоэтажки в Ейске

Порядка 137 семей смогли вернуться в свои квартиры в пострадавшем при крушении самолета Су-34 самолета в Ейске. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Напомним, что инцидент произошел вечером 17 октября. Жертвами ЧП стали 15 человек, включая трех детей, сообщало РИА56. Еще 43 получили различные травмы.
По словам губернатора края, в семи подъездах поврежденного дома уже восстановлено электроснабжение, а также подача холодной и горячей воды. С завтрашнего дня специалисты займутся системой отопления.
Кроме того, эксперты установили, что конструктивные особенности дома не претерпели существенных изменений. В связи с этим здание, вероятнее всего, еще можно будет восстановить.