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Берлускони рассказал о подарочных 20 бутылках водки и милом письме от Путина

Берлускони рассказал о подарочных 20 бутылках водки и милом письме от Путина

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обменивались необычными подарками. Об этом рассказал сам экс-глава итальянского правительства.

Руководитель партии «Вперед, Италия» на встрече с депутатами сообщил, что российский лидер назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Берлускони отметил, что ему удалось восстановить отношения с Путиным.

«Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Берлускони спрогнозировал новую мировую войну в случае присоединения Украины к НАТО.
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