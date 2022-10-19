Свадебный торт Карла III и принцессы Дианы уйдет с молотка спустя 41 год с торжества

Кусок торта со свадьбы британского короля Карла III и принцессы Дианы выставили на аукцион, сообщают СМИ.
Церемония заключения брака состоялась в 1981 году. Теперь, 41 год спустя, кусок фруктового торта с мероприятия уйдет с молотка. Десерт сохранил гость свадьбы Найджел Рикеттс, который умер в начале 2022 года. Теперь кусок торта в фирменной коробке выставили на аукционе Dore and Rees Auctions в Великобритании, пишет New York Post.
Предполагается, что стартовая цена десерта составит 339 долларов, но торт могут продать в разы дороже. Вероятно, кусок лакомства был взят из центрального фруктового торта, который состоял из пяти ярусов.